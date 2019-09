Tierno mensaje de Piqué a Shakira desmiente rumores de crisis en la relación

Mensaje de Piqué a Shakira desmiente rumores de crisis. Para muchos fue un tierno mensaje.

Gerard Piqué, el futbolista del F.C. Barcelona e internacional con la selección española se mostró orgulloso de su esposa, quien protagonizará -junto a la otra gigante de la canción latina ligera Jennifer López- el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, que tendrá lugar en el Hard Rock stadium de Miami, el próximo 2 de febrero.

El central del Barça expresó su emoción en su cuenta de Twitter. Allí le dijo a la colombiana que no podría sentirse más orgulloso.

BOOOOM! So excited and proud of you! Eres la número 1! @shakira https://t.co/XzNFN2IQIG

— Gerard Piqué (@3gerardpique) September 27, 2019