Hassam subió una foto de su esposa sin ropa interior, pero luego la borró

View this post on Instagram

#tbt Llevábamos años planeando ir a New York los 4, pero en el 2015 tomamos la decisión de separarnos, duré dos años fuera de casa, y aunque seguí trabajando y haciendo chistes la depresión casi me mata. Entonces llegó este viaje, que sin saberlo significaría volver a estar juntos. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Aquí seguimos, los 4. Mientras esté junto a ellas nada va a poder conmigo ja! 🙅🏽‍♂️👨‍👩‍👧‍👧