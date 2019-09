This is Us regresó a la pantalla chica con una cuarta temporada que promete seguir emocionando, y al mismo tiempo, sacándole varias lágrimas a los televidentes, quienes desde hace algunos años siguen la historia de la familia Pearson. Los nuevos capítulos podrá verlos todos los martes a las ocho de la noche por FOX Premium Series y la app de FOX.

Si usted no se ha conectado aún con la serie o su nueva temporada, le contamos que esta sigue la vida de Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore), y sus trillizos Kate (Chrissy Metz), Randall (Sterling K. Brown) y Kevin (Justin Hartley). La producción cuenta qué sucede en sus vidas, aunque se va moviendo por diferentes años y momentos. Así que no lo tome por sorpresa si en unos instantes los trillizos son unos niños, y otros, ya tienen sus propias familias y vivencias de adultos.

2016 fue el año en que comenzó a ser emitida esta historia creada por Dan Fogelman, y desde entonces ha sido todo un éxito. Por ejemplo, estuvo nominada en varias categorías en la pasada entrega de los premios Emmy, los más importantes para la televisión.

En cuanto a Kevin, la temporada pasada, luego de haber conocido a su tío quien vive solo y bebe alcohol para tapar los recuerdos de la guerra, Kevin abre una de las botellas de Nicky y recae en el alcohol.

De otro lado, tras numerosas dificultades para quedar embarazada, Kate y Toby le dan la bienvenida a su pequeño hijo, con mucha emoción. El bebé recibe el nombre de Jack en honor a su abuelo.

Y finalmente, una victoria personal para Randall genera caos para su familia, ya que esto implica largos viajes a Philadelphia y poco tiempo en el hogar. Mientras tanto, su esposa Beth, quiere tener sus propios proyectos pero la rutina de su marido lo dificulta y esto los lleva a tener una gran crisis que desestabiliza su matrimonio. ¿Listo para los nuevos capítulos?

'This Is Us' regresa más nostálgica que nunca

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar