La youtuber se sorprendió al conocer las declaraciones de Fabio Legarda. Luisa Fernanda W le responde al padre de Legarda tras rumor sobre millonario contrato.

La situación entre la familia del fallecido cantante y Luisa Fernanda W sigue complicada.

Luego de que a Luisa le prohibieran volver a mencionar a Legarda, las relaciones entre la joven y los familiares de su novio se rompió.

Adicionalmente, Fabio Legarda, padre del cantante, se ha mantenido en contacto con Nicolás Arrieta. Así, el youtuber ha recibido todos los pormenores de la frenta entre ambas partes.

Lo más reciente que conoció Arrieta de boca del mismo Fabio Legarda, es que Luisa Fernanda W había perdido un contrato con una marca de celulares, que prefirió a Daniela Legarda para su campaña.

La razón, según el patriarca, es que "Luisa Fernanda W tiene mala imagen".

Al conocer estas declaraciones, Luisa se tomó con ironía el comentario y así mismo envió un mensaje que fue entendido como una respuesta a través de Twitter.

"Yo me mantengo tan ocupada… por eso siempre me entero de las cosas después que todo el mundo (risas). La verdad es que a veces no me queda tiempo para chismosear, ¿como hará esa gente que está pendiente de la vida de otros? ¿Sí tendrán una vida? Yo no podría".

