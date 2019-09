"Lo que nos mantiene juntos es un lazo real como amigos": Foo Fighters

Los "chicos buenos" del rock estarán moviendo el Nemesio Camacho El Campín con canciones como The Pretender, Best of You y Times Like These este 1º de octubre. La banda había prometido volver luego del concierto de 2015, y los seguidores de la agrupación guardaron las palabras de Dave Grohl, líder de la banda, quien no dejó su promesa en ilusiones. Esta vez, los 'FF' vienen con Weezer y Tenacious D, pues incluyeron a Colombia en su agenda como parte de la gira Concrete & Gold, que hacen con las bandas en mención. Esto nos contó Nate, a propósito del concierto.

Bueno, pudo haber sido el calor del momento porque en ese momento pensamos, 'este es un gran show, deberíamos volver acá'. Nunca sabes qué te va a deparar el futuro, pero cuando tuviste una buena presentación eso se queda en tu cabeza y quieres regresar para tocar todavía mejor y superar la anterior (risas).

En esa ocasión, en 2015, hubo un momento en el que se quedaron sin sonido justo cuando cantaban My Hero, pero los 45.000 asistentes siguieron cantando mientras regresaba el sonido ¿Cómo vivieron ustedes ese instante en el escenario?

Sí, lo recuerdo (risas). Creo que lo diferente es bueno, y aplica a muchas de las situaciones que tienen que ver con la banda. Esos son los momentos que recuerdas, cuando las cosas salen mal o algo raro pasa, y eso hace la cosa más interesante. ¡Fue un buen momento!

¿Cómo eligen los setlists de los conciertos? ¿Prefieren darle gusto al público, o es más una cuestión de combinar lo nuevo y lo viejo?

Sabes, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿cierto? Puedes hacer varias recopilaciones, cosas que pongan a la banda de cabeza, lo que significa que el público también estará de cabeza. Hacemos eso en shows más pequeños, donde ocurren muchas cosas que no verías en una presentación más grande. No quiero decir que todo sea absolutamente espontáneo aunque todo puede pasar. Y eso es cierto hasta un punto, pero también tienes que pensar en los que están viendo a la banda por primera vez, a ellos queremos darles una experiencia Foo Fighters completa, así que hay canciones que sabemos que no pueden faltar en esos casos. Así que, bueno, nos quedamos siempre con algunas canciones que ya sabemos que le gustan a la gente, y buscamos esos momentos para incluir las que pueden hacer que la experiencia sea más profunda.

Foo Fighters es una banda con fanáticos de todas las edades, incluso vemos que los más jóvenes muchas veces hacen covers de sus canciones, ¿qué sienten cuando ven esos videos siendo una banda que está tocando desde los 90?

Es muy halagador, porque nos recuerda cuando cada uno de nosotros era ese chico tocando, iniciándose en la música y tratando de copiar las cosas que te gustaban, buscando aprender de esas bandas. Todos recordamos eso. Cuando ves niños haciendo lo mismo con tu banda es gratificante, y un poco extraño, ¿sabes? Porque de alguna forma nosotros todavía nos sentimos como una banda joven aunque claramente no lo somos (risas), pero nos sentimos de esa manera. Ahora los chicos nos miran como nosotros mirábamos a nuestros héroes, y es una sensación interesante.

¿Cree que tenga algo que ver con que ustedes no son la típica banda de rock n' roll que el público relaciona con los excesos?

Sí, bueno, no lo sé (risas). Hemos tenido nuestras temporadas, y pienso que también hemos tenido momentos en los que hemos adaptado ese cliché como estilo de vida. Pero lo que nos mantiene juntos es un lazo real como amigos, y esa relación ha sido como un norte para nosotros. Eso nos ayudó a mantenernos saludables… esta banda es muy importante para nosotros y por eso hacemos lo que sea necesario para que la banda se mantenga saludable, lo cual comienza por cada uno de nosotros (risas).

Hablemos sobre el álbum que viene en 2020, ¿qué sonidos trae?

En este momento, ese disco es como un montón de piezas de rompecabezas en el piso. Habrá una película, que ya sabemos más o menos cómo va a ser y no será un documental, pero por ahora todos estamos viendo ese rompecabezas e imaginando cómo ponerlo junto. Tenemos piezas sueltas que gravitan alrededor de la idea, pero no mucho más. Tenemos algunas canciones sin editar que sabemos que no sabemos si harán parte del álbum, pero estamos buscando crear una historia, esperando a ver cómo va a resultar.

Aunque no tienen esa narrativa definida, todos los álbumes tienen un espíritu particular, ¿ya comienzan a sentirlo?

Esa es una de las pocas cosas que ya sabemos sobre el álbum, aunque todavía no puedo contarles mucho más (risas). Las canciones que ya tenemos definitivamente le agregan algo de color a lo que va a ser el resultado final. Estoy seguro de que trabajaremos con Greg Kurstin, lo cual ya da pistas sobre las características del disco. ¡Pondremos un montón de cosas en una licuadora y saldrá un álbum!

Y a propósito de películas, los Foo Fighters siempre se han caracterizado por sus videos en los que todos actúan, como Everlong y Learn to Fly. Es como si fueran músicos y actores a la vez, ¿veremos más de estos en el futuro?

Sí, de hecho me atrevo a decir que habrá más actuación de lo que están acostumbrados a ver con nosotros (risas). Definitivamente vamos a grabar más.

Es parte de la diversión de estar en esta banda…

Absolutamente, así es. Yo he estado colgado de cabeza, he sido golpeado con un palo por un enano, he estado disfrazado, he estado en cilindros gigantes, me han lavado con mangueras de bombero, y la lista sigue y sigue. He estado en Saturday Night Live, en fin, nunca se sabe en qué escenario extraño nos van a encontrar. Ha sido muy divertido, y es parte de lo que ha hecho que estar en esta banda sea algo genial.

