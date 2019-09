"Y vendrán cosas peores dijo el Apocalipsis". "¿Cuánto les pagarán por hacer el ridículo?", dicen por esta imitadora de Daddy Yankee en Yo me llamo.

Esta semana comenzó una nueva temporada del programa.

Y por supuesto, las famosas audiciones no podían faltar.

Muchos de los participantes tuvieron éxito, mientras que otros simplemente causaron risa.

Ese fue el caso de una mujer que se presentó con el objetivo de imitar a Daddy Yankee, pero eso no sucedió.

Yo cuando apagan la música en la fiesta y quedó cantando sola JAJAJAJAJA #YoMeLlamo JAJAJAJAJA pic.twitter.com/6eVuRS3dJw — Valeria (@valeriasr1609) September 27, 2019

Por eso, la mujer fue motivo de burlas entre los jurados, los presentadores y los televidentes.

A continuación algunos comentarios en Twitter, red en la que el programa ha sido tendencia durante esta semana:

Imitadora de Daddy Yankee en Yo me llamo

O sea es real?? Como dejan entrar a esta loca Dizque Daddy Yankee 😱😰😨 póngasen serios!! #YoMeLlamo pic.twitter.com/bmSJsttg15 — Lina (@Linagm94) September 27, 2019

Ay no JAJAJAJA, no paro de reír con ese #Daddyankee de #YoMeLlamo 😅😂😂😂 me subieron el ánimo 😂😂.

Disque daddy Yankee de Soacha🤣🤣🤣 — C L A R A🐥 (@ClaraAngarita98) September 27, 2019

#YoMeLlamo JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA yo no sé cómo puede haber gente q le encanta hacer el ridículo!!!

Bien galluda, voz de mujer…. Imitando a Daddy Yankee???? Ahí sí de verdad que la cagó!! 😂😂😂😂 — Angélica McCartney♥ (@Beatlemaniaca77) September 27, 2019

Sobre la nueva temporada del programa Amparo Grisales le dijo a Publimetro lo siguiente:

"Muchas personas dicen que no debo estar en el programa, pero la verdad es que, para quienes no lo saben, yo primero aprendí la escala musical que a actuar, porque muy pequeña estuve en un conservatorio y aprendí a cantar. Aquí en Colombia a los actores no se les da mucho la oportunidad de cantar, así que por eso no me han visto en esa faceta, pero eso no quiere decir que no conozca del tema".

