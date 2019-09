¡Y lo peor es que no pasó! Venezolano conmovió a televidentes de Yo me llamo con su dramática historia.

Este martes comenzó una nueva temporada del programa de Caracol.

Y el reality inició con las famosas audiciones que tanto hacen reír al público.

Uno de los imitadores que se subió al escenario fue Gilberto Santa Rosa.

Y antes de su presentación hizo sacarle lágrimas a varios televidentes, todo debido a su historia.

En realidad este hombre es un venezolano que tuvo que venir a Colombia debido a las condiciones que vive su país.

Lo más triste es que no pudo viajar con su familia, así que desde hace más de un año no ve a su familia.

La historia podrá verla en el siguiente video:

Sobre la nueva temporada del programa, Amparo Grisales le contó a Publimetro lo siguiente:

"Estoy en un programa que crece con cada temporada, así que ya se imaginarán lo mucho que he aprendido del reality. Pero principalmente he aprendido a conocer otros géneros y me he compenetrado mucho con lo que escuchan los jóvenes de ahora".

Y agregó: "Además, con cada grabación me acuerdo de otras épocas, por ejemplo, de lo que sonaba en casa de mis padres cuando yo era una niña".

