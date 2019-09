No sería la primera vez que la cantante se despacha en dicha red social. Tuitero señala a Marbelle por mensajes racistas que le envió en privado.

Al parecer, a la cantante le cuesta respirar profundo e ignorar a quienes la cuestionan.

Así lo ha demostrado en redes sociales como Twitter, donde en continuas ocasiones se ha enfrentado con desconocidos.

El caso más reciente es el de un hombre identificado como Christian Duvani.

Todo comenzó cuando Marbelle trató de "ñeros" a los transportadores que se encuentran en paro a raíz de los desmanes en la capital durante los últimos días.

El tuitero en mención le recordó el derecho de las personas a la protesta. Razón por la cual Marbelle lo increpó en privado.

"Usted se nota que es un pobre guev*n inservible… vaya coma banano, mico asqueroso".

El señalamiento racista de la cantante hizo que el tuitero se molestara y publicara el mensaje. Luego de que este se viralizara, Marbelle optó por cerrar su cuenta, pero ya era demasiado tarde.

Esta es la denuncia del hombre, que recibió apoyo de muchos en la red social. (Para ver el mensaje completo haga clic en la imagen que aparece en el trino).

En el día de hoy la señorita @Marbelle30 me escribio esto, cómo me encantaría que esto se supiera que ella me dice mico por el hecho de que soy negro, muy mal de usted, se evidencia la ignorancia y el racismo que hay en Colombia @MarioRobertoP @petrogustavo @GustavoBolivar pic.twitter.com/nNnadS1Dxf

— Chris Fary (@christianDuvani) September 24, 2019