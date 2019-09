El grave mensaje en contra de un tuitero se hizo viral. Marbelle se tendría que presentar ante la justicia por comentario racista.

El hombre que fue discriminado por la artista en Twitter reveló que tomará medidas legales.

Chris Fary es el nombre del usuario de Twitter que puso en el ojo del huracán a Marbelle.

Esto luego de que ella le escribiera un mensaje racista, al compararlo con un animal por su color de piel.

Aunque el comentario de la artista fue enviado por mensaje privado, el internauta compartió un pantallazo señalando las fuertes palabras de ella.

El rechazo por medio de los usuarios de la red social fue rotundo, por lo que posteriormente Marbelle cerró su cuenta en la red social.

No obstante, las cosas no terminaron allí. Ahora, el hombre por medio de su cuenta nuevamente habló al respecto.

Por medio de un tuit dio a conocer sus intenciones para presentar una "denuncia penal" contra la cantante por "el presunto punible de discriminación étnico racial".

En el día de mañana me presentaré en la Fiscalía Seccional de Pereira fundamentado en la Ley 1482 de 2011 para presentar denuncia penal contra Maureen Belky Ramírez Cardona, conocida en el ámbito artístico como Marbelle, por el presunto punible de discriminación étnico racial.

Los internautas le mostraron su apoyo a Chris por medio de los comentarios.

Sobre el tema, la cantante habló en Lo sé todo, programa que presenta:

“He venido siendo víctima de matoneo por parte de una persona, y desafortunadamente ayer ocurrió algo; pero antes de cualquier explicación quiero pedir una disculpa pública y oficial a cada una de las personas de color de mi país, primero a mis colegas, cantantes, deportistas y personas que han hecho honra de mi bandera en el mundo entero".

El mensaje que llevó a la polémica fue el siguiente:

En el día de hoy la señorita @Marbelle30 me escribio esto, cómo me encantaría que esto se supiera que ella me dice mico por el hecho de que soy negro, muy mal de usted, se evidencia la ignorancia y el racismo que hay en Colombia @MarioRobertoP @petrogustavo @GustavoBolivar pic.twitter.com/nNnadS1Dxf

— Chris Fary (@christianDuvani) September 24, 2019