Liam Gallagher y Café Tacvba, los nuevos Unplugged de MTV

Esta semana MTV Latinoamérica estrena dos de los especiales acústicos 'desconectados' más esperados del año. Mañana, jueves 26 a las 10:00 p.m., la leyenda del rock en español Café Tacvba presenta en MTV su nuevo especial Unplugged, que coincide con el 30º aniversario de la banda.

El pasado mes de marzo, Café Tacvba se convirtió en la única banda latinoamericana en grabar un segundo especial MTV Unplugged, grabado desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario en la Ciudad de México. En un show íntimo para fans, universitarios, amigos e invitados especiales, los 'Cafeta' convirtieron el escenario en una celebración de su trayectoria al interpretar grandes éxitos como Eres, La Locomotora, El Espacio, Chilanga Banda, Diente de León y Volver a Comenzar en formato acústico.

Fiel a su estilo, la banda maravilló con un ensamble musical que incluía orquesta sinfónica, cuerdas, percusiones, orquesta oaxaqueña, marimba, vibráfono, metales, arpa y saxo, entre otros instrumentos. Este especial contó con la producción musical de Gustavo Santaolalla y Aníbal Kérpel, además de colaboraciones musicales de grandes artistas como Catalina García y David Byrne.

Siguiendo con los estrenos, el viernes 27 de septiembre a las 10:00 p.m. Liam Gallagher presenta el estreno global de su MTV Unplugged, grabado en Gran Bretaña durante el mes de agosto. El cantautor y ex vocalista de Oasis, Liam Gallagher, se unió a la lista de artistas en hacer historia junto a MTV con su especial acústico que estrena globalmente este viernes 27 de septiembre, grabado desde el Hull City Hall de Gran Bretaña.

La noche contó con una orquesta de 24 músicos que acompañaron a Liam a interpretar temas en formato acústico incluyendo Wall of Glass y Natural Mystic, de Bob Marley, además de grandes éxitos de Oasis como Stand by Me y Sad Song, así como canciones de su más reciente álbum Why Me? Why Not.

Liam no solo sorprendió a cientos de fans interpretando clásicos de Oasis, también llenó el escenario de magia invitando al guitarrista y cofundador de la banda, Paul Arthur 'Bonehead' a ser parte de su presentación.

Gallagher cerró el show con Champagne Supernova, para alegría de los fans que esperaban escuchar esta canción entre los clásicos del músico.

