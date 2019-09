Conozca a Weezer y Tenacious D antes de su concierto en Bogotá

Weezer

• Rivers Cuomo y Patrick Wilson fundaron la banda en 1992 en Los Ángeles (EE. UU.), y continúan como miembros originales hasta el día de hoy.

• La banda tiene 13 álbumes de estudio, aunque sus canciones más conocidas llegaron a serlo gracias a sus videos, los cuales tenían bastantes elementos humorísticos.

• Seis de los álbumes de Weezer se llaman, justamente, Weezer, pero se diferencian por los colores. El álbum azul se lanzó en 1994, el verde en 2001, el rojo en 2008, el blanco en 2016, el aguamarina y el negro en 2019 y para 2020 la banda anunció el álbum negro.

• Siguiendo su sentido de humor lleno de ironía, la banda lanzó un disco llamado Hurley, inspirado en el nombre de un personaje de la serie de televisión Lost.

• Se rumora que el primer show de Weezer fue abriendo para Dogstar, la banda grunge que tenía el actor Keanu Reeves.

Tenacious D

• La banda es conocida por ser la agrupación conformada por los actores Jack Black y Kyle Gass. Los dos se conocieron mientras hacían parte del grupo de teatro The Actor’s Gang, a finales de los 80.

• Dave Grohl, vocalista de Foo Fighters, ha tocado en todos los discos de estudio de la banda.

• Tenacious D ganó un Grammy por mejor interpretación hard rock/metal en 2015, venciendo a Slipknot, Motorhead, Anthrax y Mastodon con un cover de The last in line, de Ronnie James Dio.

• Tanto Black como Gass aparecieron en el video de Learn to Fly, de Foo Fighters. Allí actúan como los conserjes del avión.

• Desde su formación han lanzado cuatro álbumes de estudio (2001, 2006, 2012 y 2018). Del último crearon una serie animada con el mismo título del álbum: Post-Apocalypto.

