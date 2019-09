La presentadora no se quedó callada ante el ácido comentario. Carolina Cruz le respondió a Catalina Maya, quien dijo que a la presentadora le pasó "su cuarto de hora".

Este fin de semana Catalina Maya estuvo como invitada en La Movida, de RCN.

En dicho programa fue tema de conversación porque le preguntaron por la famosa que, en su opinión, ya hubiese pasado su cuarto de hora.

Sin dudarlo, se refirió a Carolina Cruz. Aseguró que se debería quedar en la televisión y dejar las pasarelas porque "su cuarto de hora" había pasado hace "muchos años".

Al enterarse, Carolina Cruz compartió un par de indirectas en sus redes sociales.

El primer mensaje decía: "La única que se da este lujo (de modelar) a los 50 años, J-Lo, menos mal hace años me retiré de las pasarelas. Nunca fue lo mío, otras cosas sí".

La única que se da este lujo a los 50 años @JLo menos mal hace añossssssss me retiré de las pasarelas, nunca fue lo mío…otras cosas si. pic.twitter.com/RQprijG8XO — Carolina Cruz Osorio (@carocruzosorio) September 22, 2019

Después compartió un mensaje mucho más directo, en el que se refiere a "las personas que quieren brillar intentando apagar La Luz de otros".

"Yo por aquí enterándome de lo que algunas personas dicen de uno. ¿Retirarme de la TV? Lo hago el día que ya no quiera trabajar más y no me llamen para hacerlo. ¿Salir en todo? No es mi culpa que las marcas me quieran en todo. Uno debe brillar por cosas positivas, jamás por juzgar o hablar mal de los demás", anotó Carolina.

Las personas que quieren brillar intentando apagar La Luz de otros. Error… pic.twitter.com/RWyd1JPlac — Carolina Cruz Osorio (@carocruzosorio) September 22, 2019

Y aunque Catalina Maya solo se refirió al aspecto del modelaje en pasarela, Carolina se lo tomó bastante personal.

¿Se habrá enterado Catalina de la respuesta de su colega?

