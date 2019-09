Un grave accidente la dejará marcada para el resto de su vida. Cantante colombiana se recupera de 47 fracturas en su rostro.

Se trata de Naela, quien desde hace cuatro años se fue a vivir a España.

Allí contrajo matrimonio y montó un restaurante, y aunque su vida marchaba bien, todo cambió debido a un trágico accidente.

Fue la misma Naela quien contó lo sucedido en entrevista con La Red de Caracol.

Y es que todo se dio cuando estaba andando en su moto a comienzos de este 2019.

"Iba a entrar al túnel, se me dio por mover el espejo, en ese momento vino una ráfaga de viento y me dio miedo entrar al túnel, me meto por una división entre el túnel y otra vía que queda al lado, no medí bien y me di con un poste en toda la cara".

Debido al accidente tuvo más de 40 fracturas en su rostro y otras lesiones. Por esto tuvo que ser operada de urgencia.

La Red reveló impactantes imágenes luego del accidente, pero lo cierto es que Naela luce mucho mejor en la actualidad, y en su rostro ya casi no se notan las secuelas del delicado accidente.

