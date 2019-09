¿Se les escapó este detalle o lo hicieron a propósito? ¿Los Amazónicos ganaron el Desafío? Este detalle habría delatado al reality de Caracol.

El reality de Caracol ya se encuentra en su recta final y muchas personas están haciendo sus apuestas respecto a quien será el ganador.

Varios han sido los televidentes que han asegurado que serán los Amazónicos quienes ganarán el reality, ya que para ellos, el reality ha hecho las últimas pruebas más sencillas para ellos.

Me pregunto cuanto tiempo le dieron de practica a los amazonicos para que aprendieran a montar esa escalera, se nota que les estan dando mucha ayuda. #desafiosuperRegiones

#desafiosúperregiones espero que no le esten facilitando todo a los amazónicos…pues me parece como rarita la vaina! Y ese jichi es muy sobrado!!!! Me cae remal!

— Mònica Lucìa Cardona (@MnicaLucaCardo1) September 14, 2019