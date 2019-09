Fallece célebre integrante de 'El chavo del 8'

View this post on Instagram

Hoje o universo CH está muito triste. Morreu o marido de Maria Antonieta de Las nieves a eterna Chiquinha Gabriel Fernandez. Que Deus dê o consolo à família #Chaves #Chavodel8 #Chiquinha #LaChilindrina #RipGabrielFernandez #MariaAntonietadeLasNieves