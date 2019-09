Todo fue un pequeño incidente mientras practicaban surf de remo. Greeicy Rendón compartió la patada que le pegó Mike Bahía en redes y se viralizó.

Esta es una de las parejas más queridas por los colombianos. Greeicy y Mike constantemente muestran su felicidad y estabilidad a través de sus redes.

En esta ocasión, se encontraban practicando surf de remo cuando Mike Bahía, sin querer, le pegó a Greeicy en la cara. La situación se presentó luego de que Bahía intentara acomodarse en la tabla.

Y es que así lo dejó ver el programa 'La Red' de Caracol Televisión, donde también la pareja habló sobre varios temas de su relación, incluido cómo se conocieron.

Aquí puede ver la entrevista en el programa 'La Red' de Caracol:

Luego de que el programa finalizara, la artista caleña decidió compartir el momento por sus redes. El video lleva unos 1.7 millones de reproducciones en menos de 18 horas.

Y es que la cantante tiene aproximadamente unos 10 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

“Las fotos que no salen en @larevistavea. No saben la patadaaaaaaa que me dio. ¡Jajajaja!”, escribió en su cuenta sobre el momento vivido con su pareja.

Cabe resaltar, que los enamorados participaron de la última edición de la Revista Vea, donde se embarcaron a un crucero por Cartagena y las islas de Curaçao, Bonaire y Aruba.

Aquí puede ver el video compartido por Greeicy en su Instagram: