Blackie & Lois presentan su canción, 'Pendejo'

Victor Herrera y Loiniel Pacheco, conocidos como Blackie & Lois respectivamente, presentan Pendejo, su sencillo debut con el que desde ya trabajan para consolidarse en la escena de la música urbana en Latinoamérica.

Como productores y compositores han trabajado para artistas como Bad Bunny, Alex Sensation, y Farruko, también para artistas venezolanos como Chyno, Gustavo Elis y Corina Smith, entre otros, colocando hit tras hit en los primeros lugares de popularidad.

Pendejo, su primer sencillo como dueto y el primero bajo el sello Warner Music, es una canción que nos invita a pasarla bien, una mezcla de ritmos latinos con un inconfundible beat urbano y un coro pegajoso que nos invita a irnos de fiesta, a disfrutar de la vida y a pasarla bien.

“Escribimos esta canción pensando en todas esas mujeres que no son valoradas por sus parejas, si esa persona no te genera confianza, no te da amor, no te hace reír, no te regala buenos momentos… get out of the way, es tiempo de un cambio” comentan las nuevas voces del genero urbano sobre este nuevo lanzamiento.

