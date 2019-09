Este video se ha hecho viral en redes. ¿Ya lo vio? Juan Diego Alvira tuvo que "pedirle perdón" a Mónica Jaramillo… ¡Y de rodillas!

Mónica Jaramillo y Juan Diego Alvira son dos de los presentadores más queridos de Noticias Caracol.

Ellos son una de las parejas que más conexión tienen a la hora de presentar las noticias, y sin duda, no es simple actuación.

A través de sus redes ambos han mostrado la gran relación que tienen, tanto así, que ya han llegado a tal punto de confianza que no dudan en burlarse y hacerse chistes el uno sobre el otro.

El turno fue ahora para Mónica, quien hizo reír a más de uno con una serie de historias de Instagram que publicó hace poco.

En las imágenes asegura que trabajar con Juan Diego Alvira no es una tarea sencilla.

Tanto así que él había tenido que pedirle disculpas en el set de grabación.

Sin embargo, cuando muestra el video que mostraría el momento, lo cierto es que Juan Diego sí está arrodillado, pero buscando un esfero que se le había caído.

Y obviamente, Mónica no dejó pasar la oportunidad para grabarlo mientras le decía que no era para tanto, que no tenía que pedirle disculpas de rodillas.

Las imágenes podrá verlas en el siguiente video:

