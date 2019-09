¿Fue sin querer queriendo? Jéssica Cediel hizo delicada crítica en contra de Caracol… ¡Y en pleno programa!

Este martes comenzó La vuelta al mundo en 80 risas, siendo uno de los programas más vistos de acuerdo con Kantar Ibope Media.

Una de las presentadoras que hace parte de este formato es Jéssica Cediel, que en esta temporada viajará con Suso.

La presentadora volvió renovada, pero sin duda, lo que generó comentarios fue una de las frases que dijo durante el primer programa.

Su primer recorrido fue a la Fontana de Trevi en Roma.

En el lugar es tradicional lanzar monedas para pedir deseos y uno de los de Jéssica fue el siguiente:

"Que suban el sueldo de todos la próxima temporada del programa".

Su confesión hizo que varios televidentes comentaran al respecto.

"¿O sea que el canal no les paga bien a sus empleados?", "Así no les paguen bien, ella no debería decir esas cosas en un programa del mismo canal", y "Dios, una indirecta muy directa", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes.

El momento podrá verlo en el siguiente video desde el minuto 49:05:

