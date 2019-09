'Sueño de una noche de oficina': una comedia llena de enredos

Jacques Toukhmanian siempre será recordado en nuestro país por varios e importantes personajes en la televisión colombiana. Ahora el actor está muy dedicado al teatro y muestra de ello es Sueño de una noche de oficina, un obra en la que, además de actuar, también se le midió al reto de dirigir.

"Sueño de una noche de oficina es una adaptación que escribe Fabio Rubiano de Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Fabio me propuso hace unos meses dirigir la pieza, en medio de la ampliación del Teatro Petra respecto a que la gente del teatro trabaje en más proyectos, y yo me le medí. Tuvimos un mes y medio de ensayos con un grupo de actores, que más que eso, son un parche de amigos expertos para la comedia, y ellos son: Ana María Aguilera, Biassini Segura, Walter Luengas, Felipe Garay, Jenny Lara y María Fernanda González", le contó a PUBLIMETRO Jacques Toukhmanian.

Y agrega que: "Con Fabio estuvimos mano a mano en muchas ocasiones discutiendo cómo debía ser el trabajo de dirección y creo que le entendí bien lo que quería, y por otro lado me puse con los actores a trabajar muy duro y tuvimos como resultado una pieza muy compacta de un poco más de una hora, con la que, por los aplausos que hemos recibido de la gente, nos hemos dado cuenta de que el público se ríe y se entretiene".

El sueño se toma una agencia de publicidad

Si no sabe o no la recuerda, la historia de Sueño de una noche de verano tiene que ver con una noche en la que el bosque y el mundo de las hadas se mezcla con el mundo de los humanos. Entonces un duende crea una pócima con la genera una gran cantidad de enredos, porque cada vez que un personaje la bebe se enamora de la primera persona que ve. Entonces, ¿en qué se parece esta historia de Shakespeare con la de Fabio y Jacques?

"En este caso estamos hablando de una oficina, exactamente de la agencia de publicidad Atenas, en donde sus empleados tienen acceso a un jardín trasero donde hay una estatua de un gnomo, y justamente es él quien interfiere en esta comedia de equívocos".

Esta es la ópera prima de Jacques, aunque esto no significa que sea su primera vez dirigiendo. La verdad es que el actor colombiano ya venía preparándose para este reto, y de múltiples maneras.

"La verdad no es tan diferente, para mí no es un cambio abrupto. Y es que si bien es la primera pieza de teatro de gran formato que dirijo, no es la primera vez que dirijo. Ya había tenido experiencia trabajando con actores en colegios y talleres, con dos microteatros, y he hecho cinco temporadas de series web, de las cuales tres han sido producidas y escritas por mí, entonces la dirección no es una cosa nueva, y no es diferente a lo que sé hacer porque como actor creo que tengo el lenguaje adecuado después de 20 años de carrera".

“Claro, muchas veces las jornadas de ensayo son arduas, pero finalmente todo lo hacemos para darle al público un producto de calidad”, Jacques Toukhmanian.

Jacques afirma que es muy neurótico y obsesivo compulsivo como director, pero que su único objetivo es que la gente se encuentre con un montaje detallado y casi perfecto.

"Lo que la gente viene a ver es una pieza compacta, pero lo que la gente no ve es que para hacer esta hora de función se requieren varios ensayos. Como ya les decía, nosotros nos gastamos un poco más de un mes en ensayos, que aunque en realidad no es mucho, nosotros logramos sacarle el mayor provecho con jornadas de tres o cuatro horas diarias al principio y más adelante, dobles jornadas, haciendo escena por escena hasta alcanzar la mejor versión de la misma. Y claro, es mucho trabajo, pero a fin de cuentas está hecho con mucho cariño y con toda la dedicación, porque eso es lo que queremos entregarle al público".

Si quiere ver esta obra, le contamos que estará en temporada hasta el próximo 28 de septiembre con funciones de miércoles a sábado a las 8:00 p.m., y los domingos a las 4:30 p.m.

