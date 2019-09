La conferencista Pilar Sordo, es un referente para miles de mujeres, pues sus ocho libros de autoayuda se convirtieron en guías para conocerse mejor, desprenderse de mandatos y vivir más felices.

La psicóloga chilena y madre de dos hijos (Nicole, 24 años y Cristian, 26), presentara en Bogotá, el próximo 15 de septiembre en el Teatro ABC, su charla Educar para sentir, sentir para Educar, en la que explica las claves para ser feliz.

A diferencia de lo que la mayoría cree, no hay que tener todo resuelto ni aparentar una vida perfecta en Facebook. "La gente que mejor está, irónicamente, es la que se anima a llorar, no la que reprime sus lágrimas".

Pilar Sordo llega a Colombia con la conferencia 'Educar para sentir, sentir para educar'

En la conferencia la escritora chilena dará guías y explicará por qué en el último tiempo las mujeres “están empezando a ocuparse de ellas”, ver qué quieren, qué les sucede, y qué es lo que desean realmente.

"Lo más importante es entender que uno enseña con testimonios, no sólo con palabras. Si mis hijos ven que me río a carcajadas, seguramente se atrevan a reír. Y si me ven llorar todo el tiempo, probablemente también me imiten. Por eso, el desafío más interesante para los padres es mantener una coherencia entre lo que se dice y se hace".

