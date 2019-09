Y muchos se preguntan si la compro o se la regalaron. Mónica Rodríguez presumió una "neverita" de más de 9 millones de pesos.

Mónica es una de las presentadoras más queridas y recordadas de la televisión.

Esto a pesar de que desde hace meses no la vemos en la pantalla chica.

Luego de su salida de Día a Día, la presentadora se ha dedicado a diferentes proyectos, entre esos, ser influenciadora de varias marcas.

Eso lo dejó claro en una nueva publicación en la que se le puede ver patrocinando una costosa nevera.

Se trata de una foto que se encuentra en Instagram y en la cual se le puede ver junto a la nevera.

La imagen está acompañada del siguiente mensaje:

"La felicidad de tener en casa algo que me brinda total satisfacción… Saber que mis alimentos estarán 99.9% libre de bacterias, que mis frutas y verduras pueden durar hasta 10 días más de lo usual, frescos y en perfecto estado, me hace sentir tranquila. Antes sufría porque se dañaban más rápido y pues esa platica se perdía y el tema de menor consumo de energía me FASCINA".

Sin embargo, al final dejó claro que era un contenido patrocinado, dejando en duda si en realidad tenía la nevera en su casa, si la había comprado o se la habían regalado.

A continuación la foto que dejó dudando a más de uno:

Mónica Rodríguez presumió una "neverita" de más de 9 millones de pesos

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar