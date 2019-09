Estas fueron sus controvertidas confesiones. Humorista de Sábados felices confiesa que es asexual y que se enamoró de ella misma.

Se trata de Tahiana Bueno, quien es actriz, y al mismo tiempo, humorista del programa de Caracol.

La famosa fue entrevistada por el programa La Red, y allí reveló que desde hace un tiempo no siente atracción sexual por los hombres ni por las mujeres.

“Las personas me dicen que un día me llegará el príncipe azul, pero lo más bonito es que me encontré a mí misma y me enamore de mí. En este momento, yo quiero estar conmigo y me encontré una persona interesante”, dijo la famosa al programa.

Humorista de Sábados felices confiesa que es asexual

En la entrevista también contó que esto comenzó a sentirlo justo cuando estaba en una relación con un hombre.

Y esto implicó el deterioro y el final de la relación: “Él me decía: ‘¿Qué te pasa?’ y yo le respondía que no sabía. Fue una etapa muy dura, pero él me entendió”.

En la actualidad Sábados felices es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana.

De acuerdo con cifras entregadas por Kantar Ibope Media, el programa suele mantenerse en el primer lugar de sintonía cada fin de semana.

