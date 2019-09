Una razón poderosa que no se había revelado, hasta ahora. ¿Por qué Claudia Bahamón ha pensado en renunciar a MasterChef?

En pocos días comenzará una nueva temporada de MasterChef Celebrity, teniendo a Claudia Bahamón como presentadora.

La famosa siempre ha sido la cara de este reality, aunque cada vez más le cuesta ser parte de este programa.

En entrevista con La Movida, aseguró que cada vez que RCN la llama para realizar las grabaciones de este reality, ella lo piensa dos veces pues ya no le gusta alejarse de su familia, especialmente de sus hijos.

¿Por qué Claudia Bahamón ha pensado en renunciar a MasterChef?

“Me duele mucho sentir que mis hijos extrañan a su mamá y yo lo único que le rezo a Dios es que nunca me lo vayan a reclamar”.

Y agregó que: “Yo llegó acá (a Colombia) y me dedicó 2000 % de mi tiempo a MasterChef, desde que me despierto hasta que me vuelvo a despertar. Hasta sueño con MasterChef. Pero ese otro lado que es mi corazón, que es mi familia, a mí me hace una falta infinita”.

El reality de RCN se estrenará este fin de semana a las ocho de la noche.

