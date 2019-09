El mensaje que Legarda mandó a una de sus hermanas desde el más allá para que se quedara en Colombia.

Dice que por esto tomó la decisión de quedarse en el país. El mensaje que Legarda mandó a una de sus hermanas desde el más allá.

María y Daniela Legarda contaron una historia vivida con su fallecido hermano, en la más reciente edición de la revista Vea. Allí recordaron el episodio que vivieron hace poco más de un mes.

Las hermanas Legarda contaron que en una de sus más recientes visitas al país, Daniela sintió la presencia de su hermano, en la que les enviaba un mensaje.

"Escuché la voz de mi hermano que me decía: ‘Tienes que decirle a ‘Mari’ que deje el miedo, porque no es real. Yo nunca me fui. Si quieren hablar conmigo tienen que perfeccionar la meditación’. Fabio siempre dijo que nos protegería", relató Daniela a la revista.

La joven comenta que la manifestación de su hermano le sucedió mientras estaba acostada en la cama y sintió mucha paz.

María Legarda manifiesta que una vez su hermana le comenta la experiencia que tuvo con su hermano, ella toma la decisión de no volver a Estados Unidos.

Esta no sería la primera vez que a las jóvenes se les manifiesta su fallecido hermano.

