El feo detalle de tuvieron las presentadoras de 'Día a Día' con un invitado

View this post on Instagram

Qué agradable mañana pasamos en compañía de @lulybossa1 y @maelo_ruiz. El cantante puertorriqueño se presenta en Bogotá este 6 de septiembre en el Auditorio Mayor. Mientras que la talentosa cartagenera estrena nueva temporada de su obra #MiVidaQuéVideo, todos los sábados de septiembre en La Casa en el Aire.