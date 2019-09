Algunos creen saber qué pasará esta noche. ¿Se ve cuál región gana la prueba? Adelanto de Caracol pone a especular a seguidores de El desafío.

Falta poco para conocer cuál región llegará al final del programa.

Este año, los equipos que continúan en la competencia tienen a sus seguidores en vilo.

Así, en un avance del Canal Caracol se puede ver que los equipos se enfrentan en el desafío territorial. Por lo que se ve en el video, es posible pensar que ganarían los cafeteros.

Sin embargo, esto abrió todo un debate en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram oficial del programa.

¿Se ve cuál región gana la prueba? Adelanto de Caracol pone a especular a seguidores de El desafío

"Se ve claramente que ganan los cafeteros", comentó un televidente. Sin embargo, otros se preguntaron si sí sería así, ya que muchas veces "estos spoilers suelen ser así y es otra cosa [al final]", tal como comentó otro.

"Siempre que muestran al que va de punta, termina perdiendo", agregó otro.

Un televidente más notó que en el adelanto no aparecen los amazónicos. "¿Y Amazónicos no compite hoy ? No los vi en la prueba… me late que ganan Cafeteros".

¿Quién llegará primero en la prueba?

