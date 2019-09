Actriz de Betty la fea recuerda lo difícil que fue criar a su hija como madre soltera

View this post on Instagram

Mi #Tbt de hoy me recuerda que el camino no es fácil, que las dificultades siempre estarán presentes! Éramos dos niñas enfrentando el mundo y hoy mirando atrás veo que #Dios siempre ha estado a nuestro lado y que todo es posible cuando superas un día a la vez de la mano de Quien todo lo puede 🙏🏻 Te amo hija @natalyarbelaez1 #MadreeHija #amor #Madre #MadreSoltera #siyopudetutambien #Colombia #Bogota #Actriz #Felicidad