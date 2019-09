Dejó indignado a más de un seguidor de Legarda. "¿Has tenido relaciones sexuales con Pipe Bueno?". Esta fue la controversial respuesta de Luisa Fernanda W.

Sin duda, la supuesta relación que tienen los artistas tiene a más de uno pensando.

Todo comenzó hace unos meses cuando se rumoró que la pareja había estado besándose en medio del Festival de La Leyenda Vallenata.

Sin embargo, ambos se han encargado de desmentir los chismes de múltiples maneras.

No obstante, unas nuevas declaraciones de Luisa Fernanda comienzan a "alborotar el avispero".

Todo se dio en medio de una entrevista con 'la Liendra', en la que dio a conocer sus preferencias sexuales a la hora de estar en la intimidad con alguien.

Y por supuesto, la pregunta obligada no podía faltar: "¿Has tenido relaciones sexuales con Pipe Bueno?".

Pero más allá de la pregunta, lo que dejó a varios en shock fue su respuesta: "Todavía no. O sea, es que uno nunca sabe, no puede decir sí o no".

Para muchos de sus seguidores, fue la confirmación de que están saliendo, aunque no lo quiere decir directamente.

Y en los comentarios del video, muchos no dejaron de mencionar a Legarda y a que pasó poco tiempo "para que le buscara un reemplazo". ¿Usted qué piensa?

Lo dicho por la ahora cantante podrá verlo a continuación:

