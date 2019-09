¡Una historia paranormal que jamás había contado! Actor de Un bandido honrado habla de la posesión demoníaca que cambió su vida.

Se trata de Andrés Toro, quien la novela de Caracol le da vida a un detective que busca la caída de Ortega (Diego Vásquez).

Él fue el protagonista de un nuevo capítulo de Se dice de mí, y allí habló de la razón por la que se convirtió en cristiano.

Andrés fue protagonista del exorcismo de una niña y allí empezó todo.

“Bajaba la cabeza y subía la cara, empezaba a gritar, no decía palabras, pero gritaba. De un momento a otro descolgaba la cabeza y volvía a levantar la mirada".

Y como no pudieron sacarle el demonio a la niña, Andrés quedó con la angustia de que algún ente hubiera decidido entrar en su cuerpo.

Ante la gran preocupación, una amiga lo invitó a un retiro espiritual.

“Termino yendo a un retiro cristiano, porque quiero que me saquen algo, porque quiero ver que me salga un clavo, un sapo… cualquier cosa. […] Llegó un muchacho diciendo: ‘Vea, esto es la Biblia, tiene tantos libros del antiguo testamento y tantos del nuevo’. Yo empecé a llorar como un loco, a llorar y a dejar un charco en el piso. Yo decía: ‘Qué me está pasando, esto qué es'”, narró.

El momento podrá verlo a continuación desde el minuto 26:53:

Actor de Un bandido honrado habla de la posesión demoníaca

