¡Qué oso! El bochornoso momento quedó en video. A exreina y modelo colombiana se le cayó el brasier en pasarela y le tocó seguir modelando.

El incidente le ocurrió a Lina Daniela Daza, ex Señorita Cúcuta.

Esto sucedió durante una feria de moda en el Hotel Casino Internacional de la capital de Norte de Santander.

Las imágenes fueron reveladas por los presentadores de La red de Caracol.

Allí mostraron el momento exacto en el que Lina está saliendo a la pasarela, y justo solo segundos después se cae su brasier.

A exreina y modelo colombiana se le cayó el brasier

Sin embargo, en lugar de tener miedo, la exreina tapa sus pechos con sus manos y sigue modelando como si no hubiera pasado nada.

Este hecho hizo que los asistentes y los presentadores del programa aplaudieran su valentía.

La misma Lina habló de lo sucedido en sus redes sociales:

"Hoy ocurrió algo que jamás me había sucedido, una experiencia nueva. Ocurrió justo en el momento de mi presentación, se me soltó el bra en medio de la pasarela, mi reacción fue instantánea no dejando atrás la buena actitud que me caracteriza. ¿Ustedes cómo reaccionarían frente a esta situación si les llegara a suceder?".

