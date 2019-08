¿Se verá más sensual que nunca? ¡Qué transparencias! Así es el vestido de matrimonio de Carmen Villalobos.

La actriz colombiana llegará al altar a mediados del mes de octubre.

En exclusiva para Un nuevo día de Telemundo, Carmen mostró la prueba de su vestido.

El vestido, al parecer, es esponjoso, largo y con algunas transparencias en la parte de arriba.

A Carmen le pidieron matrimonio en medio de un reality.

Y es que Sebastián Caicedo, mientras se encontraba en el reality Exatlón, tuvo unos minutos para llamar a Carmen, y fue entonces cuando se dio la propuesta.

“Princesita, te extraño demasiado. Tú eres mi motor, eres mi gasolina para estar acá”, le dijo Sebastián a Carmen.

En cuanto a la actriz ella expresó que: “¡Ay amor, yo te extraño más, te amo mucho, no sabes la felicidad que me da escucharte!”.

Al parecer, el tiempo que llevaron sin verse le despertó todos los sentimientos al actor, quien decidió hacerle la pregunta a Carmen.

Carmen respondió a esa pregunta así: “Sí me quiero casar contigo, no puedo creer que me lo hayas dicho”.

