¡Su vida ha sido muy cruel! Así luce hoy la niña de la "me la mecatié en cositas" de La vendedora de rosas.

RCN ha vuelto a ser el canal favorito de los televidentes colombianos.

Luego de tener una mala época el canal volvió a ser el consentido.

Y ha vuelto a serlo con dos producciones repetidas: Yo soy Betty, la fea y La vendedora de rosas.

La primera es la número uno del rating, mientras que la segunda se encuentra entre las favoritas.

Uno de los personajes que siempre dará de qué hablar, tanto de la novela, como de la película es la niña de la famosa frase "me la mecatié en cositas".

Su nombre es Mileider Gil quien ahora tiene 33 años.

"Me metieron a un internado en contra de mi voluntad y yo me portaba muy mal, me escapaba, robaba a mis compañeras, no hacía caso. Un día yo estaba peleando con una monja pues me lavó la boca con jabón porque le había contestado feo, en ese momento estaba Víctor Gaviria y se puso a hablar conmigo de lo que estaba pasando y vio que yo podía estar en su película", contó a Los Informantes de Caracol hace un tiempo.

Sin embargo, recordó que de el dinero que ganó nunca vio nada, pues su mamá lo gastó todo. "A mí no me quedó sino el recuerdo", dijo.

En sus redes sociales no suele publicar fotos, pero algunas muestran cómo luce en la actualidad:

