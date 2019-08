Más de uno ya se ha mostrado indignado. Regresa polémico programa a Caracol y los televidentes ya se emberracaron.

Se trata de La vuelta al mundo en 80 risas. Y es que Caracol ya comenzó a emitir las promocionales de esta producción que tendrá una nueva temporada.

Y aunque por ahora no se sabe su fecha de estreno, ya comenzaron los comentarios negativos en contra del programa.

Jueputa….otra vez "la vuelta al mundo en 80 risas"… Qué mierdas. Me de piedra y me deprime esos hdp pseudocreativos. No le dan oportunidad a nadie y solo sacan esas basuras audiovisuales.

