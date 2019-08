Esposa de Jessi Uribe no sabía que se estaba divorciando

View this post on Instagram

Mis hijos, amor verdadero (falta mi Lunita bella que estaba estudiando) Hace 2 días con sorpresa me enteré por un medio de publicidad exactamente Vanguardia Liberal y los que le siguieron, que supuestamente me encuentro en “TRAMITE DE DIVORCIO”, lo que me parece una total FALTA DE MADUREZ por parte de la persona que es mi esposo @jessiuribe3 , y de quien esperé hasta hoy para que desmintiera esa noticia, pero dado a que esto no ha sucedido les aclaro que sí, efectivamente Jessi me pidió un tiempo para salir de una confusión 🤔, aún estamos casados, pero si está es su decisión, a pesar de amarlo y de que existan 4 hijos de nuestra unión, tiene total libertad para continuar con su vida, seguiré orando por él y por su crecimiento espiritual y me dedicaré a las personitas que para mi son la verdadera bendición de Dios, mis hijos, siempre de la mano del Padre Eterno.