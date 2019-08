Su transformación tiene molesto a más de un televidente de Caracol. El cambio de look de Juan Diego Alvira que tiene indignado a más de un seguidor.

Por estos días el presentador colombiano se encuentra de vacaciones y ha aprovechado estos días alejado de las cámaras para descansar, y de paso, renovar su look.

Hace poco, a través de un video en su Instagram, les mostró a sus seguidores que está pensando en dejarse la barba.

Y la realidad es que ya se empieza a notar que no se está afeitando.

"Aquí haciendo una llamada en estos últimas días de vacaciones para ver si me dejan presentar con barba o sin barba. ¿Qué dicen ustedes? Me la dejo o no me la dejo".

Aunque parece que se trata de una broma del presentador, lo cierto es que más de uno quedó molesto y hasta se mostró "indignado" por su nuevo look.

"Divina esa sonrisa, pero mejor sin barba", "No se la deje, se ve viejo", "Sin barba por Dios, esa cara hermosa no se puede dañar con esos pelos", "No, nada que ver, quítate esa barba", "Mi hija dice que mejor se quite la cabeza y tan solo tiene 9 años. Honestamente se ve mejor sin barba" y "Sin barba… con carita de ángel", fueron algunos comentarios que tuvo el video.

