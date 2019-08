La actriz no se quedó callada cuando le preguntaron por su exnovio. ¿Solo quiere fama? Vainazo de Lina Tejeiro para Andy Rivera da de qué hablar.

Muchas veces se ha especulado de una relación entre ambos.

Más de uno cree que la pareja volvió, o que al menos hay un coqueteo entre ambos.

Sin embargo, cuando a la actriz le preguntaron por él aseguró algo que dejó fríos a sus seguidores.

A Tejeiro le hicieron una pregunta a través de Instagram que decía: “¿Qué le pasa a tu ex que se la pasa cantándote a ti, será que todavía te quiere?”.

Ella, sin dudarlo, contestó con una cara muy seria: "no, no me quiere. Solo quiere views".

Con eso, Lina se refería a que su ex ha estado dejando estos mensajes confusos para llamar la atención, más no porque de verdad aún sienta algo por ella.

Así, lograría que los medios hablen de él y así él obtenga views (vistas) en sus redes sociales y videos musicales.

