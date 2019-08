"'Marvel’s Agents' me ha permitido encarnar a una verdadera latina": Natalia Cordova

Ser latino en la industria estadounidense no es tarea fácil. Así que siempre serán de aplaudir aquellos artistas que con esfuerzo han llegado a ser parte de grandes producciones. Uno de esos casos es el de Natalia Cordova, quien ahora es una de las estrellas de Agents of S.H.I.E.L.D., una serie que estrena una nueva temporada. Hablamos con ella sobre esta producción, su vida y su historia como actriz, sobre todo, siendo mujer y latina en Estados Unidos.

Su personaje llega esta nueva temporada roto espiritualmente y más vulnerable que nunca. ¿Veremos en ella una evolución a pesar del dolor, o por el contrario, nos encontraremos con un retroceso?

Recordemos que Yo-Yo ha sufrido un trauma muy enorme luego de perder sus brazos, así que lo que veremos es una mujer que está tratando de no caer y que intenta mostrarse ante lo demás como la Yo-Yo que siempre hemos visto. De otra parte, la vemos pensando diferente y un poco más rebelde, pues se cuestiona más que nunca el tener que responder a ordenes. Y recordemos que ella siempre ha sido una mujer independiente, así que el hecho de ponerse hasta la chaqueta de los Agents le causará muchas inconformidades.

Decía en otras entrevistas que su abuelo era una fanático de los cómics. ¿De qué manera volvió a conectarse con su historia luego de conocer que haría parte de esta serie?

Desafortunadamente para el momento en que yo nací mi abuelo ya estaba padeciendo de alzheimer, entonces nuestra relación ha sido más que nada creada por mí, en mi espíritu y mente, bajo los deseos de lo que me hubiera gustado aprender de él. Así que su vida con los cómics y cómo se gastaba el dinero comprándolos, son historias que otros me han contado y que no conocí directamente. Y obviamente fue un tema que me platicaron cuando comencé a ser parte de la serie y todos llegamos a la conclusión de que había sido una coincidencia muy hermosa.

Teniendo en cuenta que es latina, ¿qué significa para usted ser parte de una producción como esta?

Para mí ha sido maravilloso trabajar en una serie con tanta popularidad, sobre todo con este personaje que permite mostrar lo que realmente somos las mujeres latinas. Me siento afortunada de ser la primera mujer mexicana de Marvel, de ser una superhéroe latina, que habla español e inglés, y que además, es muestra de todo lo bueno que tiene nuestra cultura. Me siento muy feliz de que la producción, en lugar de haber escogido cualquier otra clase de enfoque cliché, se haya decidido por mostrar lo bueno, y que al mismo tiempo, al ver esto, los televidentes empezaran a pensar que cualquiera de nosotros, sin importar nuestro país de procedencia, podemos ser superhéroes.

Y según usted, ¿cuál es el típico ejemplo latino que suelen mostrar las series y películas?

Por muchos años nos han mostrado a esos latinos que no hablan español, que no conocen su cultura, que jamás han pisado sus verdaderas raíces. Por eso para mí era importante que los latinos realmente se sintieran identificados y que los mexicanos de verdad vieran en la pantalla a una mujer que entiende a la perfección desde su manera de hablar, hasta su forma de vestir. Y con Yo-Yo quería mostrar que los latinos son más valientes de lo que la historia ha contado y lo que nosotros mismos nos hemos permitido contar. Así que este personaje encarna mucho de lo que sufrimos los latinos al llegar a Estados Unidos, de cómo el gobierno nos rechaza, y al mismo tiempo, revela esa fortaleza y esos valores que se mantienen intactos a pesar de la adversidad.

¿Cómo podría definir su trayectoria hasta este punto, cuando llega a una serie de tan alto nivel?

Ha sido un camino duro, teniendo en cuenta que muchas personas no confían en tu talento simplemente por ser mujer y ser latina. El camino no ha sido fácil, y así como sucede en todas partes del mundo, para llegar hasta acá he tenido que aguantar toda clase de humillaciones y acoso. Pero ha sido justamente esa valentía latina de la que hablaba antes, la que me ha permitido mantenerme firme y seguir adelante.

