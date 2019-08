"A lo mejor él pensaba que era algo normal". ¿Famosa actriz colombiana arremete contra la 'Jirafa' de 'Betty, la fea' por acusaciones contra Alí Humar?

Se trata de Ana María Hoyos, quien se hizo famosa por participar en importantes producciones colombianas en los años noventa.

Ella hizo referencia al escándalo entre Marcela Posada y el director Alí Humar, con unas afirmaciones que generaron polémica.

De acuerdo con afirmaciones entregadas por la famosa 'Jirafa' a los medios de comunicación, este hombre la acosó y le hizo propuestas indecentes para obtener personajes.

Según ella, él la citó en su casa y le propuso hacer un escena para adultos.

Y como ella se rehusó, según le contó a La W, Humar le dijo: "Me hiciste perder el tiempo. No me vuelvas a buscar porque nunca te voy a llamar a un casting".

Marcela sumó que: "Es una persona demasiado mala, que juega con las ilusiones de una persona. ¿Qué va a pasar con las otras niñas que tenían su hoja de vida y sus ilusiones ahí?".

Pero haciendo referencia a estas acusaciones, Ana María salió en defensa de Alí.

"Si eso pasó, no sé porque ella no lo denunció en el momento. Él nunca me coqueteó, ni me hizo sentir incómoda", dijo en entrevista con Entre estrellas.

Y luego dio la estocada final con este comentario:

"No quiero justificarlo, pero a lo mejor él pensaba que era algo normal. La vida está llena de personas que nos consideramos víctimas del mundo. ¿Cuándo vamos a dejar de ser víctimas y asumir las responsabilidades de nuestras propias cosas? Es lo único que quiero decir. Fui víctima de muchas cosas en mi vida, pero solo yo soy responsable. Por fortuna, a mí nadie me citó a un apartamento, si no en un hotel".

