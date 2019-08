¡Arrestada o pagando una millonada! Las graves consecuencias que afrontaría Jéssica Cediel por desacatar orden de la justicia colombiana

View this post on Instagram

Las pacientes que tenemos esta condición solo podemos esperar lo peor… Desde el momento en que decidí compartir mi historia en los medios de comunicación lo hice para ALERTAR y SALVAR vidas. Porque a pesar de ser señalada públicamente soy una MUJER NORMAL HUMANA y común y corriente que quiso denunciar una situación delicada de salud que se vive en Colombia. Algo que cualquier mujer hubiera hecho estando en mi lugar. Debo mencionar que legalmente en 1 instancia ante la justicia de 🇨🇴 Martin Carrillo fue encontrado culpable. Yo a pesar de ser víctima quiero cambiar el panorama y dar ejemplo para EVITAR que a otra le pase lo mismo… Pues con que haya salvado a una sola mujer que también ha sido víctima para mi ya es suficiente…💔🙏🏻 Este ha sido un calvario largo y doloroso para las personas que estamos involucradas… 💔⚠️ Pero yo Jessica Cediel en lugar de vender miseria prefiero vender FORTALEZA, a pesar de que no ha sido para nada fácil sobrellevar esta situación, ni personal ni profesionalmente. Son miles los mensajes que recibo diariamente de parte de mujeres que tienen la misma condición y que están hundidas en un hueco de desesperación… 😞 Mis GUERRERAS solo puedo decirles lo que yo he puesto en práctica: PÍDANLE PERDÓN A DIOS, FORTALEZCAN SU FE EN DIOS y “sigan adelante”. Dios ha sido mi única fuerza en medio de toda esta TRAGEDIA… A ti Martin ya pude perdonarte, lo único que quiero de ti es que digas la verdad y asumas tu responsabilidad con lo que me hiciste, nada más. 🙏🏻 JAMÁS olviden que DIOS tiene un PROPÓSITO con cada una de nosotras… y nosotras sólo debemos CONFIAR en ÉL y en su justicia.🙏🏻 Porque NADIEEEEEE en este mundo jamás va a entender lo que no ha padecido, ni vivido … Por eso [email protected] nos señalan en medio de su ignorancia… Pero lo bueno es que DIOS SI CONOCE NUESTROS CORAZONES y nuestras luchas. CADA LÁGRIMA Y CADA PENSAMIENTO. Así que dejemos todo en manos de DIOS❤️ FILIPENSES: 4:13 ( esta foto fue tomada ANTES de que me realizaran el procedimiento estético )