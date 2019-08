Preocupa estado de salud de Adriana Betancur, que debió ser internada en una clínica

La presentadora está en Medellín. Se complicó el estado de salud de Adriana Betancur, que debió ser internada en una clínica.

De acuerdo a la versión del programa La Red, del Canal Caracol, Adriana tuvo que entrar de urgencias en la clínica por los dolores que está sintiendo en los riñones.

Recordemos que ella tuvo un trasplante de riñón hace 4 años, pero su cuerpo lo está rechazando desde hace un año, cuando tuvo una recaída.

“Estaba sola en esa cita; me puse a llorar con el médico, sin poder creer que me estaba pasando otra vez. Siento el reloj en contra y para mí es muy triste porque me quedan muchos sueños. […] No sé hasta cuándo pueda seguir cumpliendo esos sueños”, contó al programa.

Betancur contó que ella no quiere someterse al tratamiento de diálisis y tampoco a un nuevo trasplante, por lo que los médicos están tratando la enfermedad con otros medicamentos.

El fin de semana anterior Betancur contó, al mismo programa, el drama que estaba sufriendo y por eso se ha radicado en Medellín, en donde está su familia.

Se complicó el estado de salud de Adriana Betancur

