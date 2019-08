La épica respuesta de Hassam a hombre que se burló de su cáncer

View this post on Instagram

Este video lo hice durante el desocupe de la hospitalización, en realidad me fue muy bien, el personal, los doctores, etc. Sin embargo el sistema de salud de nuestro país tiene fallas abismales. Y esas fallas son producto de la administración y la forma en que se ha legislado la salud de los colombianos. Gracias a Dios, mi trabajo me ha permitido pagar una póliza que cubre el tratamiento (no es barata) pero no todas las personas pueden hacerlo. Inicié quimioterapia pues detectaron Mieloma Múltiple, es el primer paso de una maratón por la vida. Al principio lloré, renegué, me rendí, hoy continúo aquí, no sé qué vaya a pasar. Pero mientras despierte cada día aún vivo, trataré de sonreír. Qué más.