¿Usted fue de los que se dio cuenta? "Decían que se me veía un moco al aire": Carolina Cruz sobre gracioso y bochornoso momento en Día a Día de Caracol.

Como resultado, ante la cantidad de comentarios que recibió, la presentadora colombiana tuvo que responder al tema.

Y es que de acuerdo con varios televidentes de Día a Día de Caracol, a Carolina se le estuvo viendo un "moco" en vivo y en directo.

Por eso, a través de una serie de historias de Instagram ella decidió responder:

Carolina Cruz sobre gracioso y bochornoso momento

“Hoy me pasó una cosa muy divertida. Me empezaron a llegar mensajes directos de la gente que decían que se me veía un moco al aire. No era un moco”.

Y es que, de acuerdo a la famosa presentadora, lo que tenía era un poco de su piel que se estaba descascarando a consecuencia de un tratamiento facial.

Cabe mencionar que no hace mucho, la también modelo aseguró que este procedimiento es para quitar algunas manchas que le quedaron después del embarazo.

Carolina Cruz hace parte de Día a Día desde hace casi un año, junto a Carolina Soto y Catalina Gómez.

