Por sugestivo beso con otra actriz, esta famosa colombiana perdió miles de seguidores

Gracias @alodigital por esta oportuna portada! Dentro de estas páginas encontrarán mis nuevos proyectos llenos de pasión y emoción, qué me da paz en esta etapa y cómo ha sido el desprendimiento de un hijo que ya es mayor de edad y se va de casa para conquistar sus sueños 🐣 Gracias a las lectoras de la revista que fielmente han seguido mi carrera y pasos más importantes, cada vez que hago una entrevista de este estilo es casi una sesión de psicoanálisis 😂 gracias @richi1024 por una conversación sincera y constructiva 💞a @sandrapaolareal por abrirme el espacio. Fotos de @ilretallack styling de @benjamesadams maquillaje y peinado @hugoq.makeup ❤️ producción: @dianamargarett