La pareja se ha considerado una de las más controvertidas de la farándula. Zulma Rey volvió con Andrés Fierro tras escándalo de maltrato.

Recordemos que hace poco Zulma habló de los abusos que había recibido por parte de su ex, William Andrés Leandro.

“Estaba bajo los efectos del trago y, en medio de la pelea, me pegó un puño. En varias ocasiones rompía platos de la rabia, le pegaba puños a la pared y se transformaba en otro ser humano”, dijo a La red en su momento.

Y agregó: “Este tipo decide que ya no me pega en la cara sino que decide pegarme en la cabeza y en las piernas para que no se noten las heridas”.

Justamente, fue ese momento el que volvió a unirla con el actor de Padres e hijos, y es que, fue tanto su desespero, que decidió buscar a Andrés para pedirle ayuda.

“Sí, otra vez estamos juntos, muchos se dieron cuenta de que yo lo busqué, hablamos y aquí estamos”, le contó Zulma Rey a Lo sé todo, confirmando su regreso.

La pareja aseguró que tienen varios planes, y que entre esos, podría estar el de casarse.

También afirmaron que están trabajando juntos en diferentes proyectos relacionados a la actuación.

