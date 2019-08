'La pajarita' reaparece... ¡Y se muestra con poca ropa!

View this post on Instagram

Estás relajada, y cuando menos te das cuenta , tienes cerca un ser peligroso . La característica principal de este lepidóptero es la cubierta de su cuerpo, que semeja el peluche. El problema es que este pequeño gusano puede resultar peligroso debido a que al contacto con la piel puede provocar inflamación, picazón, mareo y, en algunos casos, dolor en el pecho, pérdida de la conciencia e, incluso, la muerte. #gusanopeludo #gusanopeludoconcresta #tanga