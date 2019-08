"¡Pero si solo tiene dos canciones!": lluvia de críticas a Luisa Fernanda W por anuncio de concierto

La youtuber reveló que estará en un show junto a Pipe Bueno y otros artistas. Lluvia de críticas a Luisa Fernanda W por anuncio de concierto.

Entre la emoción y la incertidumbre, así se recibió el anuncio.

En sus redes sociales, Luisa Fernanda indicó que estará en un festival junto a Pipe Bueno, Pipe Calderón, Reykon, Pasabordo y Vibarco.

Este se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín el 31 de agosto, y las boletas no estarán a la venta sino que se reclamarán en una dinámica que será anunciada más adelante.

En los comentarios de dicha publicación puede verse la sorpresa de muchos. (Cont.)

Algunos de los comentarios, los que más 'me gusta' tienen, la cuestionan a ella como artista. "Todos artistas, una de sobra", y "¿Qué canciones vas a cantar si solo tienes 2?".

Otros la defendieron, recordándole a los haters que mientras ellos criticaban ella seguía trabajando.

"Que si canta, que si no canta, que está con Pipe, que no está con Pipe, que ella sobra, que no sobra… ¡DEJEN VIVIR! Sinceramente sus comentarios mal intencionados lo único que hacen es darle más dinero a ella porque no la afectan, ella sigue cumpliendo sus sueños, siguiendo adelante, haciendo lo que una vez se propuso ¿Y ustedes? En sus casas, haciéndose gordos y criticando personas que ni les importa su existencia. Dejen de joder tanto", anotó un seguidor suyo.

Por ahora, solo su presentación le podrá dar la razón a unos o a otros.

