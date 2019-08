¡Siempre tuvo razón! Este fue el reproche que Melina Ramírez le hizo a sus seguidores con respecto a su embarazo

View this post on Instagram

Con esta foto cierro una etapa hermosa de mi vida que fue el embarazo 🤰🏼con algunos momentos difíciles pero más los llenos de amor y felicidad. Tuve a Salvador por parto natural, y para todos los que criticaron, hacer ejercicio durante 9 meses fue lo que más me ayudó, porque fue doloroso como es de esperarse, pero fue muy rápido, dilaté y pujé con facilidad, incluso dormí un rato en pleno trabajo de parto 😅. Gracias a todos los que durante este tiempo comentaron cosas lindas, a las mujeres que se identificaron, se motivaron y a las que cambiaron su percepción del embarazo como una enfermedad por uno lleno de vitalidad, actividad física y amor propio! Ahora mi nueva etapa es la más increíble de todas, no me cambio por nadie, este sentimiento es realmente mágico, el de ser MAMÁ 🤱🏼😍 gracias Salvador por regalarme esto! . . Ph @londonqphotos Producción y Styling @mellyproduccion @mm_atelier_ Makeup & Hair @susihmakeup @ellenpavac