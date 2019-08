Las sensuales fotos de Juliana Velásquez en pequeño traje de baño

View this post on Instagram

S h e ' s C o n f i d a n t e 🦈 • • • De camisita y sonrisa grande… Miami, ahora sí voy a conocerte cómo se debe 🌤Con todos tus matices, colores y sabores… #FoundInMiami ⛱ @theconfidante Sin duda, de los mejores y más especiales lugares que he pisado en LA vida. 👙: De mis adoradas y emprendedoras Bumanguesas @sirenascol Photo: @anaguerrerovargas La compa!!! Photo/Edit: A distancia pero con amor @phsebastiancancino