Esta famosa actriz ha intentado quitarse la vida en nueve ocasiones.

Una de las enfermedades silenciosas del siglo XXI es la depresión, quienes la padecen suelen incluso atentar con su vida.

En la más reciente emisión del programa 'La Red', que dedicó varios de sus minutos para hablar de esta enfermedad, una famosa actriz confesó haber atentado contra su vida en nueva ocasiones.

Se trata de Ana María Hoyos, recordada por interpretar varios personajes para la pantalla chica de la televisión colombiana, abrió su corazón y confesó haber pasado por fuertes depresiones que la llevaron a tratar de quitarse la vida en nueve ocasiones.

Por fortuna, ninguna de las numerosas ocasiones que Hoyos atentó contra su vida pasó a mayores y con atenciones médicas las pudo superar.

La presentadora también confesó que tuvo que pasar por profesos médicos y psiquiatras para poder superar la situación y comenta actualmente estar feliz con su vida y su familia.

¿Qué hacer si siente que no hay salida?

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza, enojo y muchas emociones negativas y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar.

Hablar lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor.

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda: los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza, líderes espirituales, las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad.

Si sientes ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutaste, alteraciones en el sueño o del apetito, es necesario que consultes en el lugar que habitualmente te prestan servicios de salud.

